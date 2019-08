Facebook

Elisabeth und Manfred Enzi auf dem Kürbisfeld © Rosina Katz-Logar

Das Alpen-Adria-Zelt am Bleiburger Wiesenmarkt ist der verlässliche Hotspot für Innovationen. So auch heuer. Zehn Meter der Ausstellungsfläche sind für Öle reserviert. Erstmals werden zwei Sonnenblumen- und Kürbiskernöl-Produzenten aus dem Jauntal Seite an Seite mit vier Olivenöl-Herstellern aus Istrien in einen kulinarischen Wettstreit treten. Die Zeltbesucher können neben Weinen, Bieren, Hadn- und Salami-Produkten verschiedene Öle kosten.