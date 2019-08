Vom 30. August bis 2. September dreht sich in Bleiburg alles um den Wiesenmarkt. Es gab ihn bereits 99 Jahre, bevor Amerika entdeckt wurde und er hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren.

Die Marktwiese in Bleiburg steht wieder für Zigtausende Besucher bereit © Weichselbraun Kleine Zeitung Anz

Das größte und älteste Volksfest Südkärntens, der Bleiburger Wiesenmarkt, wird am Samstag zum 626. Mal eröffnet. Bereits am Freitagabend startet er – quasi zum Aufwärmen – inoffiziell mit einem respektablen Musikprogramm: Im Breznik-Zelt rocken nach der traditionellen Bierdeckel-Präsentation des Brauhauses um 19 Uhr und dem Hemmabier-Anstich um 20 Uhr die legendären „Bluesbreakers“. In der „Svaveja uta“ des Slowenischen Kulturvereins Edinost steht nach der Voxon Academy (19 Uhr) und der Gruppe „Popwal“ (21 Uhr) um 22 Uhr die Kärntner Band "Matakustix“ auf der Bühne. Im Vergnügungspark sind die Preise bis 20 Uhr ermäßigt.