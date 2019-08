Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Was ist ein Besuch am Wiesenmarkt, ohne eine Runde im Autodrom, einen Versuch am Schießstand oder eine Runde im Karussell? In diesem Jahr präsentieren sich gleich drei neue Fahrgeschäfte im Vergnügungspark auf der Bleiburger Wies’n.