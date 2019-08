In Feistritz gibt es mehr Arbeitsplätze als Einwohner – eine Ausnahme in Kärnten. Die Bonität der Gemeinde zählt zu den Top 10 in Österreich.

Die Unternehmen Mahle Filtersysteme und BMTS Technology kurbeln die Wirtschaft in Feistritz an © KK

Im Ranking um die beste Bonität sind die Kärntner klares Schlusslicht. Lediglich zwei Kärntner Kommunen schafften es unter die kreditwürdigsten 250 Gemeinden, während 91 der 250 besten Gemeinden in Niederösterreich liegen. Auch die Tourismusorte in Salzburg und Tirol stehen gut da. Die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom bildet in Kärnten eine absolute Ausnahme und schafft in diesem Jahr sogar den achten Platz. Die junge Gemeinde – die Markterhebung war 2008 – profitiert klar von den großen Arbeitgebern Mahle und BMTS. Eine absolute Seltenheit ist auch, dass es in der Gemeinde mehr Arbeitsplätze (rund 3000), als Einwohner – am 1. Jänner wurden 2203 Einwohner gezählt – gibt.