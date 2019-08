In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Geschäft in Bleiburg ein. Die Polizei konnte drei dunkel bekleidete Personen sehen, die in Richtung Libitsch flüchteten. Hinweise erbeten.

Die Polizei fahndet nach drei Tätern, die in der Nacht auf Sonntag in ein Geschäft in Bleiburg eingebrochen sind (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Die Polizei sucht derzeit in Bleiburg nach drei Unbekannten, die in der Nacht auf heute in ein Geschäft eingebrochen sind. Es war kurz nach 5 Uhr früh, als die Täter in einbrachen. Dabei lösten sie allerdings die Alarmanlage des Geschäfts aus. Kurz darauf trafen mehrere Streifen des Bezirkes Völkermarkt am Tatort ein und konnten drei dunkel bekleidete Personen vom Tatort flüchten sehen.

Sofort eilte die Beamten den Einbrechern, die in Richtung Westen in die Nähe von Libitsch verschwanden - vorerst jedoch ohne Erfolg. Allerdings vermutet die Polizei, dass sich die drei Unbekannten im bewaldeten Gebiet Libitsch verstecken. Ein Fahndungsring für diesen Bereich wurde aufgezogen. Mehrere Streifen, Diensthunde, Cobrabeamte der Polizeihubschrauber Libelle Flir stehen im Einsatz. Derzeit wird der Bereich durchsucht.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen wird die Bevölkerung ersucht, sofort unter der Notrufnummer 133 diese bekanntzugeben.