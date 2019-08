Sonntagfrüh brachen drei Männer in ein Geschäft in Bleiburg ein. Sie konnten zunächst flüchten, verloren auf der Flucht jedoch eine Tasche samt Ausweisen. Zwillingsbrüder (17) unter Tatverdacht.

Drei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in den Zadruga-Sparmarkt in Bleiburg/Pliberk eingebrochen. Anschließend flohen sie in Richtung Libitsch (Berg im Hintergrund) © Rosina Katz-Logar

Ihr Vater brachte die beiden Jugendlichen selbst zur Polizeiinspektion Bleiburg. Seine Söhne – ein 17-jähriges Zwillingsbrüderpaar – stehen im dringenden Tatverdacht, Sonntagfrüh in den Zadruga-Sparmarkt in Bleiburg eingebrochen zu haben. Die beiden Jugendlichen konnten mit ihrem Komplizen zwar vor der Polizei flüchten, aufgrund der Spurenauswertung am Tatort konnten sie jedoch ausgeforscht werden. Doch der Reihe nach:

Kurz nach 5 Uhr in der Früh waren am Sonntag drei Einbrecher in das Geschäft eingestiegen. Dabei lösten sie allerdings die Alarmanlage aus. Eine Streife der Polizeiinspektion Bleiburg war rasch vor Ort, weitere folgten. „Zwei Kollegen haben die Täter noch verfolgt, doch in der Dunkelheit konnten sie entkommen“, schildert Hans-Jörg Karner, Kommandant der Polizeiinspektion Bleiburg. Auch ein Schreckschuss hielt die drei Täter nicht auf, sie flüchteten in Richtung des Berges Libitsch.

Alarmfahndung

Mehrere Polizeistreifen, Diensthunde, Cobrabeamte und der Polizeihubschrauber Flir waren daraufhin im Einsatz. Insgesamt waren rund 30 Beamte an der Fahndung beteiligt. Parallel dazu liefen die Erhebungen am Tatort. Da die Täter so schnell von der Polizei überrascht wurden, ließen sie das Diebesgut - mehrere tausend Euro, die sie aus einem Standtresor gestohlen hatten - und eine Sporttasche zurück. Dort stießen die Beamten auch auf den Ausweis eines Tatverdächtigen. Die beiden Jugendlichen wurden schließlich bei ihrem Vater in Slowenien ausgeforscht. Gut möglich, dass sie mit einem Moped nach der Tat über die Grenze geflüchtet waren. Die 17-Jährigen sind slowenische Staatsbürger, leben jedoch in Bleiburg. Dort wurde bei einer Hausdurchsuchung am Sonntag auch eine Cannabis-Indoorplantage sichergestellt.

Auch der dritte, noch flüchtige Tatverdächtige soll slowenischer Staatsbürger sein. Karner: „Wir haben mit der Polizei in Slowenien Kontakt aufgenommen.“ Die Brüder sind zur Tat vorerst nicht geständig.

Montagvormittag gab es in diesem Fall noch keine neuen Entwicklungen. "Wir sind noch dabei, Spuren zu erheben", sagt ein Beamter der Polizeiinspektion Bleiburg. Die Suche nach dem dritten Täter läuft. Außerdem werden die Zwillingsbrüder einvernommen. Sie befinden sich derzeit im Bezirkspolizeikommando in Völkermarkt.