Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag bei Schlägerungsarbeiten in Haimburg. Die Seeberg Bundesstraße musste während der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die Hochspannungsleitung riss und kam quer über die B 82 zum Liegen (Sujetbild) © APA/ROBERT JAEGER

In einem Waldstück bei Haimburg, Gemeinde Völkermarkt, fiel am Samstagnachmittag bei Schlägerungsarbeiten ein rund 25 Meter hoher Baum auf eine Hochspannungsleitung. In weiterer Folge geriet der Baum in Brand, die Hochspannungsleitung riss und kam quer über die Seeberg Bundesstraße (B 82) zum Liegen.