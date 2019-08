Facebook

Gregor Kuhn verbringt den Sommer mit 122 Kühen auf der Alm © KK/Privat

Der Hochobir ist mit seinen 2139 Metern Höhe ein großartiges Bergmassiv der Karawanken und zählt zu den schönsten Aussichtsbergen Kärntens. In diesen Sommermonaten ist er der Arbeitsort von Gregor Kuhn. „122 Stück Mutterkühe und Kälber sind hier auf rund 300 Hektar verteilt“, so der 59-jährige Almhalter. Es sei ein „guter Ausgleich“ zum Alltag im Tal. „Die Bewegung tut meiner Gesundheit sehr gut“, erzählt der pensionierte Rosenthaler. Zusammen mit einem zweiten Almhalter, Anton Wolte, wird bis in den September hinein gelebt und gearbeitet.