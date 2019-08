Facebook

Die Feuerwehr St. Michael mit Kommandant Michelle Jamer (ganz links) © Katz

Wenn am Freitag und am Sonntag im idyllischen Garten des Feuerwehrstützpunktes mitten in St. Michael ob Bleiburg gefeiert wird, werden die Festbesucher nicht nur ein Feuerwehrfest, wie es sie landauf, landab immer wieder gibt, erleben, sondern anlässlich des 140-Jahr-Jubiläums auch Einblicke in die Geschichte der Feuerwehr, die 1879 gegründet wurde, erhalten. Ein genaues Datum ist nicht mehr zu eruieren – die alten Dokumente sind vor Jahrzehnten einem Brand zum Opfer gefallen.