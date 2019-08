Montagabend warf ein Sturm in der Völkermarkter Innenstadt bei der Baustelle am Postplatzl einen Bauzaun um und verwehte Dämmmaterial bis in umliegende Gärten.

Das Postplatzl und umliegende Verkehrsflächen waren übersät von Styroporplatten © KK/PRIVAT

Montagabend zogen von Westen her über Oberkärnten und Villach heftige Unwetter durch, die dann Mittelkärnten und St. Veit erreichten, wo es sogar zu Stromausfällen kam. Anschließend zog das Gewitter ins Jaun- und Lavanttal. In der Stadt Völkermarkt warf ein kurzer, heftiger Sturm einen Bauzaun um und wirbelte Dämmmaterial von der Baustelle am Postplatzl in umliegende Straßen und Gärten sowie auf Parkplätze. Am Postplatzl und dem Postriegel entlang lagen ganze Paletten sowie vereinzelte Styroporplatten und Teile davon herum.