Am Klopeiner See wurden vier Leuchten installiert, die Badegäste vor Stürmen warnen sollen. Per SMS werden sie aktiviert.

An vier Standorten rund um den Klopeiner See wurden die Warnleuchten installier © ÖWR, Weichselbraun

Ein traumhaft schöner Badetag am See kann schnell zum Albtraum werden, wenn Wolken den blauen Himmel verdunkeln, ein Sturm aufzieht und ein Familienmitglied vielleicht schon etwas zu lange im Wasser ist und nicht mehr an Land kommt. Dann wird die Wasserrettung gerufen (Notruf 130) und die Einsatzkräfte versuchen, alle vermissten Badegäste wieder an Land zu bringen. Leider ist es manchmal schon zu spät.