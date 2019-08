Die Internationale Sprintregatta fand zum 30. Mal statt. Gerudert wurde in der Stauseebucht. In der Gesamtwertung der Vereine belegten die Völkermarkter Ruderer am Sonntag den vierten Platz.

Johanna Kristof, Annika Schildberger, Anna Ulrich, Anna Werzi mit Sektionsleiter Erwin Werkl © Ruderzentrum Völkermarkt

Am Sonntag fand die von der Rudersektion des Völkermarkter Sport- und Turnvereins (VST) veranstaltete 30. Internationale Sprintregatta mit einer Renndistanz von 500 Metern in der Völkermarkter Stauseebucht statt. Dreizehn Rudervereine aus Österreich, Slowenien, Italien und Deutschland waren bei der Jubiläumsregatta am Start. Die Rudersektion nahm selbst an 26 Rennen teil und konnte dabei neun Siege, sechs zweite Plätze und fünf dritte Plätze errudern.

Die erfolgreichste Teilnehmerin war Johanna Kristof mit insgesamt vier Siegen – Frauen-Einer, Frauen-Doppelzweier gemeinsam mit Chiara Halama vom RV Alemannia Korneuburg, Frauen-Doppelvierer gemeinsam mit Anna Werzi, Anna Ulrich, Annika Schildberger und im Mixed-Doppelzweier gemeinsam mit Georg Gfrerer.

Julian Burtscher siegte im Schüler-Einer und im Schüler-Doppelzweier gemeinsam mit Daniel Naschberger. Außerdem siegte der Juniorinnen-B-Doppelvierer mit Victoria Starc, Emely Matschek, Hanna Riedl und Emilia Obersriebnig. Im Junioren-Anfänger-Doppelzweier gewannen Jakob Stornig und Johannes Mlinar. Roland Marko siegte im Masters-Männer-Einer.