Der kroatische Superstar Zdenka Kovacicek überzeugte die Besucher mit Liedern von Janis Joplin © KK/Peter Kogoj

Mehr als 1500 Besucher, viele von ihnen im Flower-Power-Look der Hippie-Zeit, fanden sich am Samstagabend beim Wildensteiner Wasserfall in der Gemeinde Gallizien ein, um eine Neuauflage des legendären Woodstock-Festivals und eine Hommage auf Janis Joplin zu erleben. Etliche Besucher waren zudem mit Oldtimern angereist, für die ein eigener Parkplatz reserviert war, auf dem man die Autos auch bestaunen konnte.

„Es war ein Versuch, hier ein so großes Konzert aufzuziehen – und er ist voll gelungen“, freut sich Organisator Johannes Habich von „Habich Entertainment“ und fügt hinzu: „Ich wollte in unserer schnelllebigen Zeit ein Zeichen des Miteinander setzen, diese Kombination von peace and music, die auch Woodstock ausgezeichnet hat.“

Das Konzert startete mit der Marburger Rockband „Get back“, die Hits aus den 60ern und 70ern so wiedergab, wie diese damals gespielt wurden. Den absoluten Höhepunkt setzte aber der kroatische Superstar Zdenka Kovacicek, die Lieder von Janis Joplin sang – jener Sängerin, die das Woodstock-Festival von 15. bis 17. August 1969 gemeinsam mit Jimi Hendrix oder „The Who“ geprägt hatte. Die 75-jährige Kovacicek ist nur ein Jahr jünger, als es Janis Joplin heute wäre, die 1970 an einer Überdosis Heroin starb.

Bürgermeister Hannes Mak ließ sich von der aufgeheizten Stimmung unterm Wasserfall ebenso anstecken wie Karl Heinz Primus, Gesellschafter von Mercedes-Benz Kaposi in Grafenstein, oder der Unternehmensberater Martin Della Pietra. Für das leibliche Wohl sorgte Rudi Thomaschitz vom Gasthaus Zenkl.