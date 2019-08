Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten unterstützt die Sanierung der Rosaliengrotte. T-Shirt kann ab sofort gekauft werden. Der Reinerlös fließt in die Sanierung der Grotte am Hemmaberg.

Schlüpfen für einen guten Zweck in trendige T-Shirts: Robert Karlhofer, Bernadette Hanschur, Leonie Machhaller, Bernard Sadovnik (von links) © KK/Tourismusregion

Die Rosaliengrotte am Hemmaberg ist seit vielen Jahrzehnten das Ziel von Pilgern und Wallfahrern. Dort entspringt auch eine Quelle, deren Wasser vor allem bei Augenleiden heilbringend sein soll. Seit dem Jahr 2014 ist der Zugang zur Grotte wegen Steinschlaggefahr jedoch gesperrt. Lange rang die Gemeinde Globasnitz mit Bürgermeister Bernard Sadovnik um die Finanzierung der Sanierung. Diese ist nun weitestgehend gesichert, dennoch freut man sich immer noch über jede Spende.

Die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten mit Geschäftsführer Robert Karlhofer hat nun beschlossen, sich ebenfalls dafür zu engagieren, die aufwendige Sanierung zu unterstützen. Das beliebte Ausflugsziel soll nach Möglichkeit noch im heurigen Jahr wieder zugänglich sein.

In Kooperation mit der Gemeinde Globasnitz wurde jetzt ein eigenes „Rosaliengrotte-Charity-T-Shirt“ geschaffen. Der Klagenfurter Grafikdesigner Tom Ogris unterstützt das Projekt, indem er auf ein Honorar verzichtet. Das trendige Leiberl kann ab sofort im Tourismus-Info-Center in St. Kanzian (Schulstraße 10) erworben werden. Man kann das T-Shirt aber auch online über shop.klopeinersee.at bestellen. Das T-Shirt kostet 22,90 Euro.