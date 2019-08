In zwei Wochen wird der 626. Wiesenmarkt in Bleiburg feierlich eröffnet. Am Samstag um 11 Uhr startet alles mit der Aufstellung der Freyung beim Kiki-Kogelnik-Brunnen am Hauptplatz.

Zwei Wochen steht die Freyung beim Kiki-Kogelnik-Brunnen. Beim Umzug wird sie zum Festgelände getragen © Markus Traussnig

Das Aufstellen der mit Kränzen aus Immergrün geschmückten Freyung ist für die Bleiburger immer ein großes Ereignis. Unter Glockengeläute und in Begleitung zahlreicher Politiker und Traditionsträger wird am Samstag um 11 Uhr die Freyung vom Gemeindeamt zum Kiki-Kogelnik-Brunnen getragen, dort befestigt und verriegelt. Der Brunnen ist eines der späten Hauptwerke der Künstlerin, den sie anlässlich des 600-Jahr-Jubiläums des Bleiburger Wiesenmarktes im Jahre 1994 geschaffen hat.

Zahlreiche Wiesenmarktfans versammeln sich am oberen Hauptplatz, um den historischen Moment live mitzuerleben. „Das Aufstellen der Freyung war vor Jahrhunderten, als es noch keine Zeitungen oder andere Medien gab, für die Menschen eine wichtige Information“, sagt Stefan Visotschnig, Bürgermeister und Marktreferent seit 28 Jahren. Die Pflege der Tradition habe aber beim völkerverbindenden Fest seit eh und je einen sehr hohen Stellenwert. „Das Symbol am Hauptplatz ist ein sichtbares Zeichen des sich nahenden Großereignisses, zu dem 120.000 Menschen erwartet werden“, sagt Visotschnig. Auslands-Bleiburger würden Hunderte Kilometer weit anreisen, um am Wiesenmarkt, der heuer von 30. August bis 2. September über die Bühne geht, dabei zu sein.