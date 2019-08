Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhard Prutej trug bereits zum dritten Mal die begehrte Salamikrone nach Hause © Rosina Katz-Logar

Bereits in den Jahren 2003 und 2010 wurde Reinhard Prutej für seine Salami gekrönt. Dass er nun zum dritten Mal mit dem begehrten Wanderpokal ausgezeichnet wurde, macht den Obmann der Salamibauern sprachlos. „Es ist eine Ehre für unseren Betrieb, dass unsere Salami bei so viel Konkurrenz den ersten Platz erlangte“, sagte der 65-jährige Vollerwerbslandwirt, der seine Produkte jeden Freitag am Völkermarkter Frischemarkt anbietet.