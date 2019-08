Globasnitz"Trivium" feierte 20. Jubiläum mit Musik und Literatur

Facebook

Suse und Pater Krawagna, Janez, Mira, Sara Gregorič, D. Srienc © Katz-Logar

In der Wallfahrtskirche am Hemmaberg fand am Vorabend des Farant-Straßenfestes zum 20. Mal die Kunstveranstaltung „Trivium - tri poti - drei Wege“ statt, veranstaltet vom Slowenischen Kulturverein. Im Mittelpunkt standen die Bilder von Suse und Peter Krawagna, Texte von Dominik und Mirko Srienc – wobei Dominik aus dem Nachlass seines Großvaters Mirko las – sowie die klassische Musik mit Sara und Janez Gregorič an der Gitarre und Mira Gregorič an der Violine, die unter anderem eine Auftragskomposition des Tiroler Komponisten Gunter Schneider präsentierten. „Als Gitarrist hat er in ganz Europa, in den USA, in Israel und Japan konzertiert und sich im weiten Feld der Neuen Musik als Interpret und als Improvisator einen Namen gemacht“, sagte Janez Gregorič, der sich über den ausgezeichneten Besuch des Jubiläums-Triviums freute.