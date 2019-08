Kleine Zeitung +

Feistritz ob Bleiburg In dieser Werkstatt geht es um die Freude an der Musik

36 Teilnehmer aus Österreich und Slowenien werden am Samstag in den Werkhof Bistrica in St. Michael zur 14. Kammermusikwoche anreisen. Am 17. August wird im Gemeindezentrum mit einer Vernissage eröffnet.