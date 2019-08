Kleine Zeitung +

Globasnitz Geheimnis um den Salamikönig wird am Donnerstag gelüftet

Kultur und Kulinarik in der Genussregion Südkärnten: Am Marienfeiertag wird in Globasnitz wieder bodenständig „Farant“ gefeiert. Höhepunkt des Farant-Straßenfestes ist die Krönung des Salamikönigs.