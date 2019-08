Der bisher 42. Lauf findet am 15. August statt. Auch Nordic Walker, Kinder und Jugendliche sind Willkommen.

Ein- oder zweimal laufen die Teilnehmer um den See © Privat

Unter dem diesjährigen Motto „Laufen um den See“ findet am 15. August der inzwischen 42. Internationale Volkslauf am Klopeiner See statt. Im Vorjahr konnte man insgesamt 700 Läufer und Walker zählen, dieses Jahr hoffen die Veranstalter, der Kärntner Leichtathletik Club (KLC) und der Tourismusverband Klopeiner See/Turnersee, auf noch mehr Teilnehmer.