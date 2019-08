Kleine Zeitung +

Große Hilfsbereitschaft bei Suche Langjähriger Urlaubsgast starb beim Schwammerlklauben

In Diex im Bereich der Saualpe war seit Donnerstagabend ein 77-jähriger Niederösterreicher vermisst. Am Samstag fanden Urlauber den Mann tot auf. Die Familie ist seit Jahrzehnten in Kärnten zu Gast.