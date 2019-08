Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwer verletzt wurde der 43-jährige Polizist aus Unterkärnten beim Unfall mit dem Dienstmotorrad © LUKAS HUTER

Genauere Erhebungen zum Unfall, an dem am Dienstagnachmittag ein 43-jähriger Polizist aus Gösselsdorf mit seinem Dienstmotorrad und eine 41-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt beteiligt waren, ergeben nun ein anderes Bild: Demnach waren die Beteiligten wohl jeweils gegen 15.10 Uhr auf der Umfahrungsstraße in der Gemeinde Völkermarkt unterwegs, allerdings in unterschiedliche Richtungen, als es zur Kollision kam.