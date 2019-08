Kleine Zeitung +

St. Kanzian Klopeiner See hat mit Flow Trail neue Attraktion

Mountainbike Flow Trail auf dem Steinerberg wurde am Mittwoch eröffnet. Das Projekt hat der Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See umgesetzt. Land finanziert die Hälfte der Kosten von 100.000 Euro.