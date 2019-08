Großer Andrang bei Beratungsstelle für Väter in Trennung im Sommer. Diese wollen auch mit ihren Kindern den Urlaub verbringen. Am 7. und 21. August Beratungstermine im Hilfswerk Völkermarkt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sylvia Amplatz, Marco Amplatz und Clemens Costisella mit Sohn Jonathan (von links) © Sandra Zarfl

Laut Statistik Austria wurden 946 Ehen im vergangenen Jahr in Kärnten geschieden. 1136 Kinder wurden dadurch allein in unserem Bundesland zu Scheidungskindern. Der Verein „Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder“ bietet Beratungen für Väter und Männer in Trennungssituationen an. „Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Recht der Kinder auf beide Elternteile“, informiert Clemens Costisella, Landesobmann des Vereins. Ohne Sommerpause werde auch heuer die Beratungstätigkeit beim Hilfswerk Völkermarkt, Umfahrungsstraße weitergeführt.