Kind aus Wien erlitt bei Kollision am Klopeiner See Verletzungen unbestimmten Grades. Das Mädchen musste ins Klinikum Klagenfurt transportiert werden.

Die Rettungskräfte brachten die Neujährige zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum Klagenfurt © Scheriau

Der Unfall ereignete sich am heutigen Dienstag um 9:45 Uhr auf der Eberndorfer Straße in St. Kanzian am Klopeinersee: Ein 34-jähriger Wiener lenkte seinen Pkw auf der Eberndorfer Straße in Richtung Buchbrunn. Hinter ihm fuhr eine 75-jährige Frau aus St. Kanzian mit ihrem Fahrzeug.