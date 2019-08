Fünf Feuerwehren standen in der Nacht auf Dienstag in der Gemeinde Griffen im Löscheinsatz. Ein Stall in Unterrain stand in Vollbrand. Verletzte gab es zum Glück keine.

Der Stall stand in Vollbrand © FF Ruden

Am Montag zwischen 23.25 bis 23.46 Uhr brach in einem Stall in Unterrain in der Gemeinde Griffen (Bezirk Völkermarkt) aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits im Vollbrand. 200 Schweine konnten rechtzeitig vom 63-jährigen Landwirt aus dem Stall getrieben werden. Weitere Tiere waren nicht in Gefahr.