Am Samstag wird der langjährige Museumsdirektor und Kulturjournalist Peter Baumn durch seine Ausstellung im Museum Liaunig in Neuhaus führen.

Peter Baum war viele Jahre Museumsdirektor © KK/Schramm

Der langjährige Museumsdirektor und Kulturjournalist Peter Baum führt am Samstag, 3. August, im Museum Liaunig in Neuhaus durch seine Ausstellung „Peter Baum · Archiv · Bibliothek · Sammlung“. Er gibt in dieser biografischen Revue Einblicke in seine vielseitigen Interessensgebiete, Tätigkeiten und Vorlieben. Um Anmeldung unter (0 43 56) 211 15 oder office@museumliaunig.at wird gebeten. Beginn: 16.30 Uhr.