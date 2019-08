Stille Helden Völkermarkt Seit 48 Jahren im Einsatz für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Langegg hat mit Richard Röck einen erfahrenen Kommandanten. Vor insgesamt 48 Jahren fing seine Laufbahn als Feuerwehrmann an.

Mit Herz und Seele ist Richard Röck (63) für „seine“ Feuerwehr Langegg im Einsatz © Tamina Katz

Richard Röck (63) aus Griffen ist ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Langegg tätig. Vor insgesamt 48 Jahren fing seine Laufbahn als Feuerwehrmann an. „Mein Nachbar erzählte mir damals, dass sie bei der Feuerwehr auf Mitgliedersuche sind. So fing ich an, mich dafür zu interessieren“, meint Röck.