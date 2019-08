Der vierte Stern am Klopeiner See ist Udo Jürgens gewidmet. Ein Hotelier erinnert sich. Eugen Freund blickt auf die Jugend zurück.

Weltstar Udo Jürgens bekommt einen Stern an der Promenade am Klopeiner See © APA/EPA/FREDRIKÜVONÜERICHSEN

Drei Sterne zieren den „Walk of Fame“ an der Promenade am Klopeiner See bereits: Larissa Marolt, Ingolf Wunder und DJ Ötzi sind die Auszeichnungen zugeordnet. Die Schauspielerin und der Pianist stammen aus der Region, DJ Ötzi verdiente sich hier in seiner Anfangszeit die ersten musikalischen Sporen.