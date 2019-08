Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Hofübergabe" in der Schaltzentrale: Richard Roithner (links) und der neue Geschäftsführer Johann Polzer © HUBERT BUDAI

Am Donnerstag hat der Abwasserverband Völkermarkt – Jaunfeld bei einem Pressefrühstück seinen neuen Geschäftsführer Johann Polzer präsentiert. Er folgt Richard Roithner, der 27 Jahre lang in „gekonnter Weise die Geschäfte geführt hat“, so Verbandsobmann und Bürgermeister Valentin Blaschitz. Roithner, der mit 1. April 2020 seinen Ruhestand antreten wird, hat die Grundvoraussetzungen für eine gesetzeskonforme Abwasserentsorgung in der Region geschaffen.