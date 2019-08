Kleine Zeitung +

18 Monate, zwei unbedingt Kroate in Klagenfurt wegen Hitlergruß verurteilt

Ein 48-jähriger Kroate wurde am Donnerstag wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung in Klagenfurt verurteilt. Er hatte am Loibacher Feld betrunken vor einer Polizeibeamtin den Hitlergruß gezeigt.