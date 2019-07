Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Urlauber wurden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt © Weichselbraun

Am Dienstag gegen 14 Uhr hat der zuständige Fischereiaufseher in Ebriach-Bach in der Gemeinde Eisenkappel zwei Fischer zur Rede gestellt. Die beiden Männer, zwei niederländische Urlauber im Alter von 59 und 31 Jahren, ergriffen die Flucht, als sich das Fischereiaufsichtsorgan auswieß.