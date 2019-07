Menschen sind eingeschlossen Unwetter am Sagerberg: Bach riss Brücke weg

Nach heftigem Gewitter in der Nacht auf Mittwoch in Sittersdorf muss Bewohnerin wegen Gefahr weiterer Unwetter ihr Haus verlassen.

Auf dem Anwesen der Familie Petek auf dem Sagerberg ergoss sich während des Gewitters Geröll und Schlamm, die Brücke wurde weggerissen © Rosina Katz-Logar

Durch ein schweres Gewitter mit Starkregen wurde in der Nacht auf Mittwoch am Sagerberg die Brücke über den Sagerbergbach erneut weggerissen. Die Feuerwehr Altendorf war noch in der Nacht gegen 22 Uhr mit 15 Helfern vor Ort. Wegen der Gefahr erneuter starker Niederschläge muss zum Wochenende Anna Petek (73) ihr Haus verlassen. Dies bestätigte Bezirkshauptmann Gert André Klösch gestern. „Wir haben Frau Petek gebeten, zum Wochenende zur Tochter zu ziehen, weil eine Evakuierung im Falle einer Überschwemmung sehr schwierig wäre“, sagt Klösch. In den nächsten Tagen werde über den Sagerbergbach eine provisorische Brücke errichtet.