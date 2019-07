Facebook

© GERT EGGENBERGER

Seit Anfang Juli ist die Kassenstelle für einen Neurologen in Völkermarkt besetzt. Philipp Simschitz ist mit Psychiaterin Christine Prinz in einer Gruppenpraxis am Hauptplatz 18 tätig. Prinz übernahm 2016 die Kassenstelle von Jakob Rados. „Es erfolgte eine Erweiterung für den Fachbereich Neurologie. Die Übergänge zwischen diesen beiden Fachbereichen sowohl in der Diagnostik und Behandlung sind fließend und das kombinierte Angebot gewährleistet eine umfassende Versorgung“, sagt Monika Hasenbichler, Leiterin der Abteilung Vertragspartnerangelegenheiten in der GKK. Beide Ärzte sind von Montag bis Freitag in ihrer Praxis am Hauptplatz.

Praxis Öffnungszeiten: Montag 8.30 bis 14.30 Uhr, Dienstag 7.30 bis 13.30 Uhr, Mittwoch 15 bis 19 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 14.30 Uhr und Freitag 8.30 bis 13.30 Uhr. Kontakt: (0 42 32) 37080.