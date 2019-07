Großer Rettungseinsatz Dienstagabend in Kühnsdorf. Ein Auto fiel von der Seeberg Bundesstraße in die Drau. Der Lenker konnte sich selbst befreien, stand aber unter Schock. Ein Alkotest verlief positiv.

Taucheinsatz in Kühnsdorf

14 Feuerwehrtaucher suchten mit zwei Booten den Fluss ab. Zum Glück befanden sich keine weiteren Fahrzeuge im Pkw © FF Peratschitzen

Zu einem dramatischen Vorfall kam es Dienstagabend an der Drau auf Höhe Kühnsdorf. Kurz vor 19 Uhr ist dort nach einem Überholmanöver, ein Pkw von der Seeberg Straße (B 82) in die Drau gestürzt. Das Fahrzeug durchschlug einen Holzzaun und fiel anschließend in den Fluss. Der Lenker, ein 26-jähriger Völkermarkter, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, stand allerdings unter Schock. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.