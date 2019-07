Facebook

450 Polizisten waren heuer in Bleiburg anwesend. Allein 12.000 Euro kostete der dreistündige Einsatz des Polizeihubschraubers © KLZ/Markus Traussnig

Loibacher Feld wird zur Ganzjahresveranstaltung – zumindest für Politiker. Nicht weniger als fünf parlamentarische Anfragen im Nationalrat hat es allein heuer zu dem Treffen in der Gemeinde Bleiburg gegeben.

In einer Beantwortung werden die Kosten für die Anwesenheit der 450 Polizisten aufgelistet: 179.640 Euro für die Einsatzstunden, 22.455 Euro für den Sachmittelaufwand, 11.959 Euro kosteten die 182 Minuten, die der Polizeihubschrauber in der Luft war und 6931 Euro mussten für die Verpflegung bezahlt werden. Macht in Summe: 220.985 Euro. Um fast 80.000 Euro mehr als ein Jahr zuvor, wo „nur“ 288 Polizisten vor Ort waren.