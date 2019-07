Facebook

Musiker mit Leib und Seele: der Bleiburger Thomas Michael Zdravja © KLZ

Am 9. November 1773 wurde auf dem Galgenbichl in Gmünd die 35 Jahre alte Eva Faschauner durch das Schwert hingerichtet. Ihr abgeschlagener Kopf und die rechte Hand wurden mahnend zur Schau gestellt, der Körper bei der Richtstätte vergraben. Damit endete einer der spektakulärsten Kärntner Kriminalfälle des 18. Jahrhunderts. Die junge Frau war beschuldigt worden, ihren Ehemann Jakob Kary wenige Wochen nach der Hochzeit mit Arsen vergiftet zu haben. Die Bauerntochter hatte lange geleugnet und die Tat erst unter der Folter gestanden.

Seither beschäftigt das Schicksal der Oberkärntnerin immer wieder Kunstschaffende – zuletzt den Schriftsteller Franzobel, der in seinem Werk „Die Faschaunerin“ die Folterqualen und den letzten Weg der Frau darstellt. Vertont wurde der Text vom Bleiburger Komponisten Thomas Michael Zdravja. Die Uraufführung ging bei der Eröffnung des Spittaler Chorwettbewerbs Ende Juni in der Lieserstadt über die Bühne.

„Der Österreichische Sängerbund feiert heuer sein 70-Jahr-Jubiläum. Franzobel wurde beauftragt, für jedes Bundesland zu einer Persönlichkeit einen Text zu verfassen. Für die Vertonung suchte man dann in jedem Bundesland einen Komponisten. Es war klar, dass es sich um ein Stück für einen gemischten Chor handeln muss“, berichtet Zdravja über die Entstehung. Klar war von Anfang an auch, dass es sich um „ernste Musik“ handeln werde, liegt sie doch dem Inhalt der letzte Lebensabschnitt der Eva Faschauner zugrunde. „Die Herausforderung war, die richtige Tonsprache zu finden. Der Text steht im Mittelpunkt, die Musik hat programmatischen Charakter“, führt Zdravja aus.

Zur Person Thomas Michael Zdravja (32) stammt aus Bleiburg und ist Trompeter, Arrangeur und Komponist. Mit sechs Jahren begann er mit dem Klavierunterricht. Neben diesem Blasinstrument beherrscht er auch noch Orgel, Akkordeon und Gitarre. Zdravja ist als Musiklehrer am Stiftsgymnasium in St. Paul tätig. Seine bekanntesten Werke sind die Jauntaler Marienmesse sowie eine Vertonung der Kralj-Matjaž-Sage. Er gewann bereits zahlreiche Preise.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Das nächste Mal hören, kann man die Komposition am 3. November im. „Da werden alle Werke, die jetzt im Zusammenhang mit dem Jubiläum entstanden sind, in Form einer Sinfonie zusammengefasst“, erklärt Zdravja, der sich zum Komponieren am liebsten in eine Holzhütte bei einem Teich in Heiligenstadt zurückzieht. „Hier geht kein Handy, hier finde ich Ruhe und Inspiration“, sagt der Musiklehrer am Stiftsgymnasium St. Paul, der das Idyll jetzt in den Ferien besonders genießt.Ans Faulenzen ist trotz der freien Zeit nicht zu denken. Zdravja beschäftigt sich bereits mit musikalischen Arrangements für den Villacher Fasching. Und anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Volksabstimmung 2020 ist ebenfalls ein Projekt geplant.