Völkermarkt Frau rutschte in Geschäft auf Fliesenboden aus

Die Frau wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Donnerstag gegen 13.45 Uhr war eine 28-jährige Frau aus Ruden in einem Geschäft in Völkermarkt in der Feinkostabteilung beschäftigt. Als sie ihren Arbeitsbereich verließ, rutschte sie auf dem trockenen Fliesenboden aus. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung Völkermarkt in das UKH Klagenfurt gebracht.