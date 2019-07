Kleine Zeitung +

St. Kanzian Nachholbedarf beim Radwegenetz im Zentrum der Region

Abseits vom fehlenden Anschluss an den Drauradweg ist auch das kleinräumige Radwegenetz um den Klopeiner See lückenhaft. Radmasterplan für Kärnten ist in Vorbereitung. Radwegebudget des Landes wird gefordert.