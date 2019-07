Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Camping Bad Nord und im Strandbad Süd darf nicht mehr auf den Stegen geraucht werden © Budai

Die Italiener haben es vorgemacht: Seit diesem Jahr gilt am gesamten Strand von Bibione ein Rauchverbot. Auch in den Strandbädern in Klagenfurt, Velden oder Krumpendorf wurden heuer zumindest rauchfreie Zonen eingeführt. Auf diese Welle sind die Gemeindebäder am Klopeiner See aufgesprungen. Seit dieser Saison dürfen Besucher im Strandbad Süd und im Camping Bad Nord nicht mehr auf den Stegen rauchen. „Wir haben das aus hygienischen Gründen beschlossen, denn die Besucher haben immer wieder ihre Zigaretten in die Zwischenräume des Steges gedrückt. Unsere Mitarbeiter mussten die Zigarettenstummel mühselig entfernen“, sagt Bürgermeister Thomas Krainz.