Bürgermeister Franz Josef Smrtnik (EL) wendet sich mit einer Klarstellung an die Bürger der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. Die Gemeinde sei in der Lage Anträge zu stellen und das Geld ordentlich zu verwalten.

Bürgermeister richtet sich mit offenen Brief an die Bad Eisenkappler © Zdravko Haderlap

In den letzten Tagen wurde unsere Gemeinde in den Medien so dargestellt, als wären wir zahlungsunfähig, nicht in der Lage das Geld ordentlich zu verwalten und ebenfalls nicht in der Lage Anträge zu stellen. Dies können wir so nicht hinnehmen, weshalb wir uns zu einer Klarstellung entschieden haben“, sagt Bürgermeister Franz Josef Smrtnik (EL) in einem offenen Brief. Nachdem die Gemeinde in finanzielle Nöte geriet, hat das Land entschieden, dass Eisenkappel-Vellach einen Revisor erhält, der die Finanzen überwacht. „Ohne die beiden verheerenden Jahrhundertereignisse wäre die Gemeinde auch nicht in die schwierige finanzielle Situation geschlittert. Die außergewöhnlichen Schäden waren weder vorhersehbar noch kalkulierbar“, schreibt er. Für einen Großteil dieser Schäden konnte die Gemeinde bereits Bundes- und Landesmittel aushandeln.

Keine Förderungen verloren gegangen

„Es sind der Gemeinde keine Förderungen verloren gegangen und es ist auch kein finanzieller Schaden entstanden“, betont Smrtnik. Im Gegenteil: „Die Verhandlungen beim Land waren durchaus hilfreich, eine zusätzliche Förderung wurde uns vom Gemeindereferent Daniel Fellner zugesichert. Auch die Zurverfügungstellung eines Sonderrevisors, der die Sanierung der Katastrophenschäden begleitet, ist bei einer Sonderförderung verständlich“, fährt er fort. Ein Gemeindeanteil zu den Förderungen muss trotzdem aufgebracht werden. „Diese Kosten werden die Gemeinde in den nächsten Jahren belasten, aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir gemeinsam auch diese Hürde schaffen“, so der Bürgermeister.