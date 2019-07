Mit einer Schulterverletzung wurde ein 34-jähriger Mann von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Der Unfall ereignete sich am Klopeiner See.

Die Rettung brachte den Mann ins UKH Klagenfurt (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 34-Jähriger verletzte sich am Samstag bei einem Sprung ins Wasser an der rechten Schulter. Der Unfall ereignete sich im Camping Nord in St. Kanzian am Klopeiner See. Der Mann wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.