Am Sonntag findet in Wiederndorf das 18. Bauernfest statt. Erwartet wird auch die slowenische Landwirtschaftsministerin.

Jedes Jahr findet das Bauernfest an einem anderen Ort statt © Rosina Katz-Logar

Kulinarische Spezialitäten, Musik, Handwerks- und Bauernprodukte sowie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm – all das steht im Mittelpunkt des 18. Bauernfestes, welches am Sonntag in Wiederndorf/Vidra vas stattfindet. Zu Gast wird auch Aleksandra Pivec, die slowenische Ministerin für Landwirtschaft sein. „Wir erwarten Bauern aus fünf Staaten Europas“, sagt Kammerrat Stefan Domej, der verantwortliche Organisator des nunmehr 18. Bauernfestes, das jedes Jahr an einem anderen Standort in Südkärnten stattfindet.