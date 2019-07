Facebook

Vor Kurzem fiel der Baustart zur „Ärzteschmiede“ in Kühnsdorf. Ende Juli, Anfang August soll schon das Dach gemacht werden © A. Jegart

Rund 370 Quadratmeter umfasst das Gebäude, welches gerade in Kühnsdorf-Mitte gegenüber dem dortigen Seniorenzentrum entsteht. Nächstes Jahr sollen in der sogenannten „Ärzteschmiede“ Orthopäde, Allgemeinmediziner, Chirurg, Hebamme, HNO-Arzt sowie Osteopath aus Kärnten Platz finden. Verantwortlich für das Projekt ist Initiator Martin Pirz aus Mittlern. Der 43-jährige Facharzt wird auch selbst in der Schmiede arbeiten. „Ich werde dort ordinieren und wahrscheinlich täglich ab 14 Uhr sowie für akute Fälle vor Ort sein. Es soll ja auch eine Anlaufstelle für Notfälle werden.“