Insgesamt kamen rund 230 Personen zum Casting © Privat

Von 6. bis zum 30. August wird in Bad Eisenkappel/Železna Kapla und Umgebung der Jugend-Kinofilm „Das schaurige Haus“ gedreht. Am Freitag fand dafür im Gasthaus Podobnik in Vellach ein Komparsencasting statt. Rund 230 Personen, die mitmachen wollten, schauten vorbei. Weiters bewarben sich über 100 Personen per E-Mail für die Teilnahme an der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Martina Wildner, die um 2,9 Millionen Euro von der Mona-Film von Gerald Podgornig und Thomas Hroch produziert wird.