Teurer Kindergarten und Sturmschäden bringen Eisenkappel-Vellach in Bedrängnis. Sonderrevisor des Landes soll helfen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unwetter und Stürme verursachten in Eisenkappel zehn Millionen Euro Schaden © Zdravko Haderlap

Zu viel Geld, das nicht vorhanden ist, wurde in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla investiert oder versprochen. Damit die Causa nicht aus dem Ruder gerät, hat das Land einen ungewöhnlichen Schritt gesetzt: In den nächsten Tagen wird ein Sonderrevisor der Abteilung 3 eingesetzt, der die Finanzen der Gemeinde überwacht und in Folge höhere Auszahlungen abzeichnet.