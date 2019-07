Facebook

Die Salamikrone wurde feierlich am Klopeiner See abgeholt. Die neue Krönung findet beim Farantfest statt © Privat

Drei Mal wurde der Jauntaler Salamiproduzent Stefan Pototschnig bereits beim Farantfest mit der Salamikrone gekrönt. Traditionell bekommt der Sieger die Krone für ein Jahr lang. Danach wandert sie wieder zurück ins Stift Eberndorf, wo sie auf den neuen König wartet. Der Übergabeakt wird immer ehrenvoll zelebriert. So auch am Wochenende, als im Beisein vieler Ehrengäste die Salamikrone am Badesteg des Strandbades des Hotels Silvia am Klopeiner See abgeholt wurde. Unter den Ehrengästen waren auch Jauntaler Salamibauern-Obmann Reinhard Prutej, der dritte Landtagspräsident Josef Lobnig, die Bürgermeister Gottfried Wedenig, Thomas Krainz, Bernard Sadovnik und Gerhard Visotschnig sowie Farantobmann Hubert Kordež, Altbürgermeister Josef Pfeifer und Salamibotschafter Karl Plautz.