Ein 87-jähriger Pensionist wurde bei Forstarbeiten in Gallizien verletzt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Traussnig

Bei einem Forstunfall am Samstag in einem Waldstück in der Gemeinde Gallizien wurde ein 87-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Völkermarkt unbestimmten Grades verletzt. Der Mann war bei Holzbringungsarbeiten von einer am Heck des Traktors angebrachten, mit Holzstämmen beladenen Transportkiste gefallen und wurde dabei am Boden liegend zwischen einem Holzbloch und der Hinterachse des Traktors eingeklemmt.