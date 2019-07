Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Schaffler ist seit 42 Jahren im Einsatz © Feuerwehr

Im Schnitt leistet die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg 45 Einsätze im Jahr. Brand, Verkehrseinsätze mit Ölaustritt oder Hochwassereinsätze sind darunter. Seit 42 Jahren ist Josef Schaffler (61) Teil der Mannschaft. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz erhielt er bereits das Ehrenabzeichen in Silber am Bande. Schafflers Motivation sei stets der Dienst am Nächsten gewesen.

Fakten FF St. Margarethen: Im letzten Jahr wurden die Florianis zu 37 Einsätzen gerufen. 45 Feuerwehrkameraden sind aktiv.

„Es ist bewundernswert, dass sich immer noch Menschen finden, die freiwillig, unbezahlt und rund um die Uhr einsatzbereit sind“, sagt der Hauptbrandmeister. Immerhin müsse man beim Erhalt der Einsatzmeldung „alles liegen und stehen lassen und unverzüglich zum Einsatz eilen“. Ganze zwölf Jahre war er als Kommandant tätig. Unter seiner undFührung wurde die FF St. Margarethen zur sportlich schlagkräftigsten Wehr im Bezirk. Unter dieser Schirmherrschaft schaffte die Mannschaft etwas Einmaliges: den Landesmeistertitel in der Gruppe Bronze A – der erste in der damaligen 130-jährigen Geschichte. Auch die Jugend lag ihm stets am Herzen.