Suf der St. Kanzianer Landesstraße bei Tainach kam es am Donnerstag zu einem Unfall: Ein Motorradfahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte ein Auto gestreift.

Unfall mit Motorrad in Tainach: Der Biker wurde verletzt und ins UKH Klagenfurt gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der St, Kanzianer Landesstraße bei Tainach ein Unfall. Ein Klagenfurter (60) war dort mit seinem Motorrad in Richtung Lind unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte den entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen Mannes aus dem Bezirk Klagenfurt und kam zu Sturz.